Москва, , 00:42 — REGNUM Басманный суд Москвы на месяц отправил под арест председателя совета директоров и президента ООО «Нобель ойл» Григория Гуревича, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 30 июля сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

ООО «Нобель Ойл» Nobeloil.ru

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании Гуревичу меры пресечения в виде ареста на срок до 20 августа. Суд ходатайство следствия удовлетворил.

Подробности уголовного дела, в рамках которого арестован Гуревич, не уточняются. Известно, что в рамках данного дела уже арестован также до 20 августа бизнесмен Сергей Шаповалов.

Оба фигуранта обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).