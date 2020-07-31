Петрозаводск, , 00:38 — REGNUM В Карелии отменили Кижскую регату. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба музея-заповедника «Кижи».

Сообщается, что в связи с ужесточением противоэпидемического режима в Республике Карелия музей-заповедник «Кижи» принял решение не проводить в этом году Кижскую регату — ежегодные гонки исторических и современных весельных лодок и конкурс мастеров-судостроителей.

Однако в первых числах августа в Кижской гавани на южной оконечности острова состоится демонстрация традиционных лодок. Посетители музея смогут пообщаться со специалистами по судостроению и мастерами, которые изготавливают традиционные лодки.