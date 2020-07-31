Рамалла , , 00:26 — REGNUM В Палестине за прошедшие сутки выявили 380 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 14 838. Также за минувшие сутки в Палестине умерли два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на палестинской территории от осложнений COVID-19 скончались 84 человека.

Отмечается, что уже выздоровели 6289 пациента, их уже выписали из медучреждений страны. В настоящее время в Палестине числятся 8465 активных случаев.

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