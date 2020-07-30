Киев, , 23:55 — REGNUM Депутаты Киевского городского совета поддержали предложение социал-националистической партии и проголосовали за обязательное ежедневное исполнение украинского гимна во всех школах Киева, сообщает 30 июля телеканал «112 Украина».

Гимн Украины школьники должны будут петь перед началом уроков.

«Только что в 20:00 Киевская городская рада поддержала наш свободовский проект решения о начале исполнения государственного гимна Украины в школах города Киева. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения», — цитирует «112 Украина» слова депутата Киевского горсовета Олега Бондарчука.

При этом Бондарчук подчеркнул, что ежедневное пение государственного гимна будет воспитывать в детях патриотизм.

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