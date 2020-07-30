Вашингтон, , 23:54 — REGNUM Немецкая овчарка, ставшая первой выявленной собакой, зараженной коронавирусом SARS-CoV-2 в США, скончалась через месяц после того, как ей был поставлен диагноз «коронавирусная инфекция».

Речь идет о семилетней немецкой овчарке Бадди из штата Нью-Йорк. В середине апреля у собаки появились трудности с дыханием. Однако только в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений министерства сельского хозяйства США сообщила, что у собаки выявлен коронавирус.

11 июля Бадди скончался.

Ветеринары в ходе обследований Бадди выяснили, что он страдал онкологическим заболеванием, что характерно для собак старшего возраста. Ветеринары пока не могут точно сказать, что заразился ли Бадди коронавирусом из-за ослабленного онкологическим заболеванием иммунитета, или наоборот, прогрессировавшая злокачественной опухали стало следствием заражения SARS-CoV-2. Ветеринары не исключают случайное совпадение во времени двух болезней.

Стоит отметить, что ранее ветеринарная служба США сообщила, что коронавирус был выявлен у тигра, льва и двух кошек.