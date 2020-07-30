Москва, , 23:24 — REGNUM Адвокат семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова — Александр Добровинский сделал прогноз по приговору для заслуженного артиста России. Соответствующее заявление Добровинский сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Добровинский Mark Nakoykher

По мнению Добровинского, Ефремову будет вынесен обвинительный приговор. Свое мнение адвокат основывает на материалах дела.

«На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу», — сказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что все говорит о том, что именно Ефремов находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, и на этом автомобиле вылетел на полосу встречного движения на Садовом кольце, где столкнулся с автомобилем, которым управлял Сергей Захаров.

Стоит отметить, что сперва Ефремов признал свою вину, но затем отказался от своих слов. Адвокат Ефремова Эльман Пашеев настаивает на том, что за рулем автмобиля, принадлежащего Ефремову, находился якобы не сам актер.