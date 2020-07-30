Москва, , 23:10 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 30 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 14 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено уже 240 664 случая заражения коронавирусом, 678 из которых — за последние сутки. Скончались 4460 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 177 908 человек.