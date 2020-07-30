Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Собака породы «немецкая овчарка», у которой первой в США был выявлен коронавирус, умерла спустя месяц после постановки диагноза, сообщает 30 июля журнал National Geographic.

Немецкая овчарка

Пёс Бадди возрастом семь лет, проживавший с хозяевами в штате Нью-Йорк, в середине апреля испытал симптомы затрудненного дыхания, а в первых числах июня Служба инспекции здоровья животных и растений минсельхоза США сообщила, что у собаки выявлено заражение коронавирусом.

Отмечено, что в медицинской карте умершей собаки значатся также онкологическое заболевание.

На данный момент неясно, что стало причиной смерти пса — коронавирус или онкология.

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