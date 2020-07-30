Женева, Швейцария, , 22:46 — REGNUM Во всём мире за минувшие сутки зафиксировано 253 793 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила 30 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно её оценкам, всего за период с начала пандемии выявлено уже 16 812 755 инфицированных.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5999 пациентов с COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 662 095.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 215 127 новых случаях заражения коронавирусом и 5274 скончавшихся больных за сутки.

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