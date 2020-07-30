Менло-Парк, США, , 22:28 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Instagram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках начали поступать после 21:00 по московскому времени. Более половины жалоб связано с невозможностью авторизоваться в учётной записи, некоторые пользователи также испытывают проблемы с просмотром новостной ленты и размещением публикаций.

Наибольшее число жалоб поступает от пользователей в США и странах Европы, в том числе Великобритании, Швеции, Германии, Италии, Греции. В России неполадки наблюдаются главным образом у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.