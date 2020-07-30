Рим, , 22:25 — REGNUM По данным на вечер четверга, 30 июля, в Италии умерли 35 132 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 3 (днем ранее — на 6), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 199 796 человек, за день этот показатель увеличился на 765 (днем ранее — на 275).

Число подтвержденных носителей выросло на 386 (днем ранее — на 289). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 247 158. В настоящее время заражены 12 230 человек — на 386 меньше, чем днем ранее.