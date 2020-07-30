Курган, 30 июля 2020, 22:21 — REGNUM В Курганской области на организацию трёхразового горячего питания 320 медицинских работников инфекционного госпиталя благотворители пожертвовали около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
В инфекционный госпиталь в Кургане доставляют больных с COVID-19 со всего региона. Медики заступают на двухнедельные смены. Благотворители помогают не только деньгами в организации питания отважных борцов с коронавирусной инфекцией. Некоторые курганские предприятия помогли продовольствием: пирогами, мясными консервами, соками, бутилированной водой, кондитерскими изделиями.