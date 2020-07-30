Курган, , 22:21 — REGNUM В Курганской области на организацию трёхразового горячего питания 320 медицинских работников инфекционного госпиталя благотворители пожертвовали около двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В инфекционный госпиталь в Кургане доставляют больных с COVID-19 со всего региона. Медики заступают на двухнедельные смены. Благотворители помогают не только деньгами в организации питания отважных борцов с коронавирусной инфекцией. Некоторые курганские предприятия помогли продовольствием: пирогами, мясными консервами, соками, бутилированной водой, кондитерскими изделиями.

«Для нас ценна любая поддержка. В каком-то смысле борьба с новой коронавирусной инфекцией стала экзаменом на человечность и показала сплоченность нашего общества», — отметила глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина.