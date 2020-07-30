Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Во всем мире число пациентов, признанных вылечившимися от коронавируса, превысило 10 млн, сообщает 30 июля Университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в США.

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Данные университета основываются на информации федеральных и местных властей, сообщениях СМИ и других открытых источников.

По подсчётам университета, во всем мире число выздоровевших составляет 10 000 738 человек.

По мнению Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено в общей сложности 17 109 335 случаев заражения коронавирусом, из которых 668 801 привели к смерти пациентов.

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