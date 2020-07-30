Санкт-Петербург, , 21:49 — REGNUM ГСУ СК возбудило уголовное дело в отношении депутата петербургского ЗакСа от «Единой России» Романа Коваля. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Роман Коваль Assembly.spb.ru

Парламентарию вменяют получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Кроме того, возбуждено дело и в отношении его помощника Андрея Гришина по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Взяли его с поличным при получении очередной части денег, утверждают в СК.

По версии следствия, Коваль с 2018 по 2020 год получил лично и при посредничестве Гришина взятку от предпринимателя — это были деньги и автомобиль, как сообщали источники, возможно, речь идет об Audi. Общая сумма взятки, таким образом, превысила 15 млн рублей, считают следователи, и в ответ Коваль должен был поспособствовать внесению «депутатской поправки» в городской бюджет таким образом, чтобы некоторые фирмы получили госконтракты и бюджетные средства.

«Размер взятки составлял 20% от суммы выделенных бюджетным учреждениям денежных средств», — добавляют следователи.

Задерживать и обыскивать рабочее место и место жительства Коваля помогают сотрудники управления ФСБ по Петербургу.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обоим задержанным обвинение и ходатайствовать об их аресте.

«Единая Россия» уже поспешила приостановить членство Романа Коваля в партии — как пояснил замсекретаря генсовета Сергей Перминов, до приговора или до прекращения расследования.

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Отметим, это не первое задержание депутата-единоросса из петербургского ЗакСа. В 2016 году такая же участь постигла Светлану Нестерову, которая обвинялась в мошенничестве при распределении бюджетных средств некоммерческим организациям в рамках поправки БФК. В июне 2020 года Нестерова вышла условно-досрочно.

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