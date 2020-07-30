Талица, Свердловская область, , 20:21 — REGNUM В Талице Свердловской области совместно проживающие мужчина и женщина осуждены за наркоторговлю. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Василий Верещагин. Опиумоеды (фрагмент). 1868

Зарабатывать на продаже наркотиков они решили в марте 2019 года. Продавали вещества на территории Талицкого городского округа, причём порой даже через окно своего жилища. Установлено четыре факта сбыта.

Мужчина осуждён на 11 лет 1 месяц колонии строгого режима и заплатит штраф в 30 тыс. рублей. Женщина пробудет в колонии шесть лет и заплатит 15 тысяч рублей. При этом суд учёл, что у дамы родился ребёнок и имеются ещё двое детей, и дал ей отсрочку до достижения младшим возраста 14 лет.

Также осуждены те, кто покупал у пары наркотики. А в отношении того, кто продавал их чете, дело выделили в отдельное производство.