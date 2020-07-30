Москва, , 20:18 — REGNUM Обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов в момент аварии не находился за рулём своего автомобиля. Об этом 30 июля заявил его адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

За рулём

«Он был в машине, но на другом сиденье», — заявил Пашаев.

Адвокат отметил, что ни он, ни его подзащитный не обязаны доказывать, кто был за рулем.

«Прерогатива доказывания, кто был за рулём, принадлежит гособвинению. Пусть государственный обвинитель доказывает, что неправда или что доказательства недопустимые», — сказал Пашаев.

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