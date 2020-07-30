Москва, , 20:14 — REGNUM Следствием собраны все необходимые материалы, чтобы признать актёра Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в Москве. Об этом 30 июля заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом юрист заявил, что не представляет, как сторона защиты Ефремова сможет доказать его невиновность.

«В деле есть все доказательства вины Ефремова. Я не знаю, что сторона защиты может преподнести. На мой взгляд, будет обвинительный приговор исходя из тех материалов дела, которые я вижу», — заявил Добровинский.

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