Челябинск, , 19:53 — REGNUM В Челябинске усилено наказание местному 26-летнему жителю, который покушался на убийство ребёнка своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Металлургический райсуд признал его виновным в совершении этого преступления. Приговор был вынесен 14 мая. За покушение на жизнь младенца челябинцу назначили восемь лет в колонии строгого режима.

Прокуратура посчитала наказание мягким. По результатам рассмотрения апелляции областной суд назначил гражданину дополнительно год ограничения свободы.