Челябинск, , 19:44 — REGNUM В Красноармейском районе Челябинской области одно из ЗАО перекрыло забором дорогу общего пользования. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

За помощью к властям обратился один из местных жителей. Прокуратура провела проверку, и оказалось, что фирма пристроила металлический забор к территории своего филиала. Однако это противоречило Земельному кодексу России.

Красноармейский райсуд по иску прокурора обязал бизнесменов демонтировать часть забора. Решение пока не вступило в силу.