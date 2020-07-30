Магас, , 19:30 — REGNUM Следствие предъявило обвинение в терроризме участникам нападения на начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Главарем террористического сообщества и организатором убийства полицейского считают бизнесмена Хасана Полонкоева, пишет ТАСС.

По данным информагентства, СКР предъявил обвинение в совершении террористического акта и участии в террористическом сообществе 11 фигурантам дела. Помимо этого, Хасану Полонкоеву предъявлено обвинение в создании террористического сообщества.

Никто из фигурантов дела, по данным источника ТАСС, свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве в ноябре 2019 года. До этого, в январе 2019 года, на Эльджаркиева было совершено покушение, в ходе которого был убит его коллега.

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