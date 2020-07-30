Екатеринбург, , 19:21 — REGNUM Уже 17 августа 2020 года в Свердловской области должна прибыть первая партия вакцин от гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

По словам Куйвашева, главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских рекомендовал поставить прививки не менее чем 60% жителей региона.

«Также запланирована вакцинация от пневмококковых инфекций», — написал губернатор.

В прошлом году прививку от гриппа поставили 2,3 млн человек, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев указал на особую важность вакцинации в связи с пандемией COVID-19. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ может усложнить эпидситуацию.

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