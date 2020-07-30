Москва, , 19:06 — REGNUM Именно адвокат Эльман Пашаев посоветовал актеру Михаилу Ефремову отказаться от признания вины в смертельном ДТП. Об этом 30 июля сообщил сам Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Михаил Ефремов Dmitry Rozhkov

Адвокат заявил, что Ефремов готов был к любому наказанию, которые вынесет суд. Чтобы убедить артиста отказаться от признания вины, Пашаеву пришлось на повышенных тонах говорить с Ефремовым.

«В отличии от многих, я всегда был честным и прямым. Это была чисто моя позиция. Я долго работал, добывал определенные доказательства, после чего я к нему приехал и сказал: «Михаил Олегович, вы в любое время можете принять свою вину, давайте мы сделаем так — откажемся от признания вины, пусть суд исследует все доказательства, и мы примем решение». Он на это пошёл, он был готов сесть в тюрьму, он готов понести наказание», — сказал Пашаев.

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