Москва, 30 июля 2020, 18:39 — REGNUM На Хорошёвском шоссе Москвы повредился магистральный газопровод. Об этом 30 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, происшествие случилось у дома 43 во время ремонтных работ. Эвакуируют людей, проживающих в близлежащих домах.
Отмечается, что возгорания нет. Планируется перекрыть подачу газа в ближайшее время. На место ЧП прибывают экстренные службы.
В АО «Мосгаз» рассказали об отключении семи домов из-за аварийных работ на участке до полуночи.