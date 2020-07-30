Екатеринбург, , 18:22 — REGNUM В Свердловской области вручили бизнесменам звание «Заслуженный предприниматель». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Звания удостоили главу ООО «ИКЦ Промаудит» Григория Алтера, управляющего — индивидуального предпринимателя ООО «Уралгрит» Надежду Вязникову; директора ООО «Аудиторская группа «Капитал» Ирину Екимовских и директора АО «Центр экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадия Брызгалина.

«Эта награда — признание заслуг предпринимателей в социально-экономическом развитии региона», — заявила министр инвестиций региона Виктория Казакова.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о почётном звании «Заслуженный предприниматель» был принят в Свердловской области в 2018 году.

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