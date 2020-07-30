Владимир, , 18:01 — REGNUM На должность главного врача Владимирской областной клинической больницы назначен Владимир Безруков. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе администрации региона. Владимир Безруков назначен приказом Департамента здравоохранения Владимирской области с 27 июля. Он выпускник Ивановского государственного медицинского института и Российской академии госслужбы при президенте РФ. Профессиональную карьеру начинал в Селивановской ЦРБ, затем возглавил медучреждение.

С декабря 2005 по декабрь 2010 года был председателем комитета по социальной политике администрации Владимирской области, с декабря 2010 по апрель 2013 года — директор регионального департамента здравоохранения. С июня 2020 года занимал пост заместителя главного врача Владимирской областной клинической больницы.

Общий стаж работы в системе здравоохранения — 19 лет.