Брянск, , 17:50 — REGNUM Прекратил свою работу госпиталь для пациентов с коронавирусом на базе областного госпиталя для ветеранов войн в Советском районе Брянска. Таким образом, в областном центре остался только один корпус для пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

По словам бывшего руководителя больницы Юлии Мартынович, последних пациентов из госпиталя выписали 29 июля. После проведения необходимых санитарных и дезинфицирующих мероприятий медучреждение начнёт работу в обычном режиме. Пациентов с коронавирусом теперь будет принимать только корпус в горбольнице №4 Брянска по улице Бежицкой.

Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом составляет 0,5%, сообщают «Брянские известия».