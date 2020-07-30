Токио, 30 июля 2020, 17:48 — REGNUM В новом обновлении Animal Crossing: New Horizons появилась функция, позволяющая убирать интерфейс по время съёмки видео. Об этом 30 июля сообщает издание Kotaku.
https://twitter.com/ACWorldBlog/status/1288644476114817024
Издание отмечает, что раньше игроки добивались похожего эффекта при помощи одной из программных ошибок. Вскоре Nintendo исправила её и добавила в проект уже в качестве официальной функции.
Напомним, Animal Crossing: New Horizons — это популярная игра в жанре симулятора жизни от японской компании Nintendo. В ней геймерам нужно обустроить собственный остров.
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