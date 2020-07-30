Черкесск, , 17:41 — REGNUM Власти Карачаево-Черкесии после совещания, которое провел 29 июля президент РФ Владимир Путин, проверили все имеющиеся ресурсы в связи с возможностью наступления второй волны коронавирусной инфекции.

В республике в настоящее время создано 940 резервных койко-мест для больных коронавирусом. При необходимости госпитали смогут возобновить работу в течение 2−3 дней. Для лечения пациентов с COVID-19 сформирован кадровый резерв, в который включены 823 медицинских работника, уже получившие опыт в борьбе с опасной инфекцией.

На складе минздрава республики сформирован месячный запас лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и недельный запас средств индивидуальной защиты. Имеется также запас лекарств и средств защиты в самих резервных госпиталях.

Глава республики Рашид Темрезов дал поручение правительству мобилизовать все имеющиеся ресурсы, чтобы подготовиться к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации.

По данным федерального оперативного штаба, к 30 июля в Карачаево-Черкесии выявлено 4433 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время выздоровели 3132 пациента. Скончался от осложнений, вызванных COVID-19, 21 человек.