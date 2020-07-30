Москва, , 17:40 — REGNUM В РФ нужно определить минимальный достаточный уровень мер поддержки семей с детьми-инвалидами, считает глава Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок. Об этом, как сообщила 30 июля корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба ОП РФ, Починок заявила в рамках расширенного заседания рабочей группы по разработке проекта рекомендуемого стандарта региональных мер социальной поддержки детей-инвалидов.

По словам Починок, любые оценки, связанные с доходами семей, где есть ребенок с инвалидностью, показывают, что это семьи с очень низкими доходами, которым нужна поддержка и помощь.

«Того, что делают отдельные субъекты РФ в силу своих финансовых возможностей или каких-то лучших практик, конечно же, недостаточно, — сказала Починок. — Нам нужно определить тот минимальный достаточный уровень этих мер поддержки с тем, чтобы, с одной стороны, семья имела возможности развития и реализации в нашем обществе, а, с другой стороны, чтобы эти семьи вышли из категории беднейших семей. Это важнейшая задача».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Счетной палаты РФ, число инвалидов, нуждающихся в обеспечении жильём, каждый год занижается российским Минстроем в обоснованиях бюджетных ассигнований.

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