Курск, , 17:38 — REGNUM Главным врачом Курской областной клинической больницы стал хирург Владимир Луценко. К выполнению должностных обязанностей он приступил с 30 июля, сообщает пресс-служба администрации региона.

С врачом встретился губернатор Роман Старовойт. Он отметил руководящий опыт Владимира Луценко, его практику преподавания в Белгородском государственном университете. Глава региона подчеркнул, что областная больница — основное лечебное учреждение и важно создать благоприятные условия как для сотрудников, так и для пациентов, в том числе провести ремонт и реконструкцию отделений, оборудовать эскалаторы.

«Я глубоко переживаю, поскольку понимаю ответственность возложенных задач. Но я не люблю сидеть на месте. Тем более Курский край для меня тоже родной. Моя мама отсюда родом, и мое детство здесь прошло, и учёба. Для меня почётна эта должность. Я справлюсь с поставленными задачами, приложу все силы для этого», — ответил Владимир Луценко.

Владимир Луценко — доктор медицинских наук, профессор, закончил Курский государственный медицинский институт в 1986 году по специальности хирургия. Карьеру начинал в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, был старшим преподавателем кафедры хирургических болезней НИУ «БелГУ». С 2005 года возглавлял горбольницу №2 Белгорода, с 2009 года заведовал кафедрой общей хирургии НИУ «БелГУ». В 2019 году врач работал заместителем главного врача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В. В. Вересаева Москвы.

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