Кострома, 30 июля 2020, 17:35 — REGNUM Из-за нежелания костромичей носить маски учебный год в Костромской области могут начать в дистанционном режиме. Об этом 30 июля журналистам сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин. Под вопросом, в том числе остаётся полное открытие детских садов в сентябре.
Говоря о «определённых мерах», Александр Кокоулин упомянул возможность начала образовательного процесса в дистанционном режиме.
По словам санитарного врача, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна, но улучшения статистики по распространению коронавируса пока не наблюдается. Причину этого власти видят в «определённой расслабленности населения» по части ограничительных мер.
При снятии ограничений регион руководствуются рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором. Готовность области к освобождению от «коронавирусных» мер учитывается по нескольким параметрам — коэффициенту распространения инфекции, загруженности коечного фонда и охвату населения тестированием. Из-за отсутствия снижения заболеваемости область находится на первом этапе.
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