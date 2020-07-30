Токио, , 17:31 — REGNUM Осенью 2020 года тактическая ролевая игра Disgaea 4 Complete+ выйдет на PC. Об этом сообщалось в ролике, опубликованном 29 июля на YouTube-канале NIS America.

Разработчики отмечают, что онлайн-функции будут недоступны в момент PC-релиза, но их планируют добавить позже. Напомним, релиз Disgaea 4 Complete+ на PS4 и Nintendo Switch состоялся в 2019 году.

В Disgaea 4 игрокам предстоит сразиться с президентом Преисподней, управляя отрядом из нескольких персонажей. Оригинальная версия проекта вышла в 2011 году для консоли PlayStation 3.

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