Челябинск, , 17:30 — REGNUM В праздник Курбан-байрам верующим лучше оставаться дома. С таким заявлением выступило Региональное Духовное управление мусульман Челябинской области.

Намаз Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как говорится в обращении, в священный месяц Зуль-Хиджа нужно оставаться дома. Это как божественное испытание. В связи с этим мусульман призывают совершить 31 июля молитву у себя дома.

Праздничное богослужение будет идти в соборной мечети. Для мусульман утром 31 июля организуют прямую трансляцию.

«Да убережёт Всевышний Создатель всех нас в эти дни тяжёлых испытаний!» — говорится в обращении.