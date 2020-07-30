Волгоград, , 17:10 — REGNUM Вологодская область пролонгировала соглашение между крупным, средним и малым бизнесом в рамках проекта «Синергия роста». При подписании соглашения глава региона Олег Кувшинников подчеркнул необходимость кооперации предприятий разного масштаба для развития экономики Вологодчины в условиях борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, благодаря активной помощи крупнейших компаний область справляется с непростой ситуацией. Он особо подчеркнул вклад ФосАгро противостояние коронавирусной инфекции. Это позволило компании защитить трудовые коллективы, сохранить плановые темпы работы и внести вклад в стабилизацию эпидемической ситуации в регионе.

Документ подписали губернатор региона Олег Кувшинников, директор АНО «Агентство Городского Развития» Оксана Андреева, генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг и генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов.

Проект «Синергия роста» направлен на создание новых рабочих мест, обеспечение устойчивого поступления платежей в бюджет, увеличение числа представителей малого и среднего бизнеса, стимулирование выпуска высокотехнологичной продукции, внедрение инновационных разработок в производство и рост промышленного потенциала Вологодской области.

«Череповецкие химики, с одной стороны, обеспечивают отечественных аграриев удобрениями, нарастив производство в первом полугодии почти на 7%, и поставки на российский рынок на 11,2%. С другой — региональный бюджет продолжает пополняться налогами, реализуются совместные социальные проекты Правительства региона и ФосАгро, — заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Своевременно принятые на производствах ФосАгро комплексные профилактические меры помогли компании избежать вспышек заболеваемости среди сотрудников и обеспечить стабильную эпидемическую обстановку во всех городах своего присутствия. Я очень рад, что в Вологодской области не оправдались прогнозы Министерства экономического развития по падению объемов производства и снижению валового внутреннего продукта. К примеру, по итогам первого полугодия компания ФосАгро в условиях пандемии, в условиях сложной экономической ситуации показала уникальные производственные результаты. Благодаря этому Череповецкий производственный комплекс АО «Апатит» не прекратил работу ни на минуту, не остановил выпуск удобрений, аграрии области, страны, мира вовремя провели посевную кампанию. Это значит, что без продовольствия мы не останемся».

Также глава региона отметил помощь медицинским учреждениям, благотворительным фондам и предприятиям малого и среднего бизнеса в сфере общепита.

«Эта поддержка помогла им удержаться на плаву», — сказал Олег Кувшинников.

Речь идет об акции компании ФосАгро по организации питания для медиков, работающих с заболевшими COVID-19. На реализацию этого проекта компания выделила 6,9 млн рублей. В приготовлении горячих обедов задействованы несколько городских кафе и ресторанов, деятельность которых была приостановлена из-за пандемии. Крупный заказ от ФосАгро помог предпринимателям обеспечить персонал работой в непростое время. Продолжить помощь бизнесу Вологодчины компания планирует в рамках «Синергии роста». АО «Апатит» является участником проекта со дня его старта в 2014 году.

«Нам повезло, что в Череповце есть такие крупные компании, которые помогают городу активно развиваться, — заметил мэр города Вадим Германов. — Вместе крупные предприятия, малый и средний бизнес являются работодателями примерно 75% череповчан. Безусловно, подписанное сегодня соглашение о взаимодействии между крупным бизнесом, средними и малыми предприятиями важно для всех. Это удобно крупным предприятиям — поставщики всегда рядом, и, однозначно, это очень большие преференции для малого и среднего предпринимательства».

Череповецкий производственный комплекс Группы «ФосАгро» выстроил эффективные устойчивые связи с различными предприятиями Вологодской области.

«Наша позиция совпадает с позицией областной власти, — говорит генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Системообразующие организации, которые работают в регионе, должны стимулировать экономический рост своих партнеров из малого и среднего бизнеса. В проекте «Синергия роста» большое внимание уделяется закупке товаров и услуг на локальном рынке. Мы будем оказывать содействие в увеличении объемов закупокАО «Апатит» товарно-материальных ценностей у субъектов малого и среднего предпринимательства области до 40%. «Синергия роста» помогает предпринимательским структурам нашей области расширить рынок сбыта своей продукции и заручиться бесценным опытом работы с крупными промышленными предприятиями. Мы же заинтересованы во внедрении инновационных, передовых технологий, которые создаются на базе предприятий Вологодской области. Здесь мы имеем наилучшую логистику для доставки тех или иных товаров, высокую оперативность принятия решений. Мы заинтересованы в социально-экономическом развитии Вологодской области и улучшении качества жизни в регионе, в котором проживают наши работники».

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