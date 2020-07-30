Магас, , 17:08 — REGNUM В Ингушетии по состоянию на 30 июля находятся на лечении 675 пациентов, заразившиеся коронавирусом. Обще число госпитализированных вместе с теми, у кого диагноз подтвержден лабораторно, составляет 183 человека, сообщили в оперативном штабе.

Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении. За прошедшие сутки число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на 21, достигнув 3665. В тяжелом состоянии остаются 23 пациента, к аппаратам ИВЛ подключены четверо из них.

Всего с начала пандемии излечились 2917 человек, в том числе за минувший день 17 пациентов. Общий показатель количества выздоровевших достиг почти 80%.

Не удалось спасти врачам 73 жителя республики, заразившихся коронавирусом. По показателю смертности Ингушетия занимает третье место в СКФО.