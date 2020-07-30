Кострома, 30 июля 2020, 16:39 — REGNUM В городе Мантурово Костромской области из-за COVID-19 остановлена работа всех детских лагерей. Об этом 30 июля на встрече с журналистами сообщила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Коронавирусом в райцентре заразились сотрудники двух лагерей и одного детского сада, о подтверждённых случаях вируса у детей пока не сообщается.
На данный момент специалисты взяли 300 тестов у детей, сотрудников детских учреждений и контактных лиц. По словам замгубернатора, большинство результатов отрицательные, но говорить о «масштабах заболевания» в районе пока рано.
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