Кострома, , 16:39 — REGNUM В городе Мантурово Костромской области из-за COVID-19 остановлена работа всех детских лагерей. Об этом 30 июля на встрече с журналистами сообщила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Коронавирусом в райцентре заразились сотрудники двух лагерей и одного детского сада, о подтверждённых случаях вируса у детей пока не сообщается.

Посторонним вдох воспрещён. Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«Там пошло заражение сначала в одном коллективе, лагере с дневным пребыванием, потом в другом организованном лагере с дневным пребыванием, заболели работники в дежурной группе дошкольной образовательной организации», — сказала Ерёмина.

На данный момент специалисты взяли 300 тестов у детей, сотрудников детских учреждений и контактных лиц. По словам замгубернатора, большинство результатов отрицательные, но говорить о «масштабах заболевания» в районе пока рано.

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