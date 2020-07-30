Сараево, , 16:36 — REGNUM В настоящее время в Боснии и Герцеговине насчитывается около 7000 нелегальных мигрантов, ожидающих возможности переехать в Европейский Союз, в том числе много граждан Бангладеш, подтвердил глава представительства Международной организации по миграции (МОМ) в Сараево Питер ван дер Ауверарт.

В заявлении, цитируемом изданием «Дневни Аваз», Ван дер Ауверарт сказал, что движение нелегальных мигрантов усилилось после снятия ограничений из-за коронавируса. Мигранты в основном прибыли в Боснию и Герцеговину из Сербии не только в БиГ.

Каждый, кому удается попасть в БиГ, старается не оставаться в нем слишком долго и немедленно пытается продолжить свое путешествие в Хорватию, и далее в другие страны ЕС.