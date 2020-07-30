Москва, , 16:31 — REGNUM Пресненский суд Москвы на заседании 30 июля принял решение о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста актёру Михаилу Ефремову, обвиняемому в ДТП, в результате которого погиб человек.

Суд (сс) succo

В соответствии с решением суда, Ефремов останется под арестом до 22 января 2021 года. Защита ходатайствовала о разрешении на двухчасовые прогулки актёру, однако эта просьба была отклонена судом.

Суд также назначил первое заседание для рассмотрения дела Михаила Ефремова по существу на 5 августа.