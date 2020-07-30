Москва, , 16:30 — REGNUM Обвиняемому в смертельном ДТП актёру Михаилу Ефремову продлена мера пресечения в виде домашнего ареста. Соответствующее решение 30 июля было принято Пресненским районным судом Москвы.

«Пресненским районным судом города Москвы продлен срок содержания под домашним арестом в отношении Михаила Ефремова на шесть месяцев с момента поступления уголовного дела в суд», — сообщили в пресс-службе суда.

Также было принято решение относительно даты начала судебного процесса. Первое судебное заседание назначено на 5 августа 2020 года в 10:00.

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