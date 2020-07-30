Владикавказ, , 16:26 — REGNUM В Северной Осетии в настоящее время насчитывается 487 активных пациентов с диагнозом COVID-19. В госпиталях проходят лечение 45 заразившихся коронавирусной инфекцией, в том числе трое детей. Остальные 442 пациента лечатся в амбулаторных условиях под контролем медиков, сообщили 30 июля в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

Из тех, кто госпитализирован, в тяжелом состоянии находятся 28 человек, 13 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 13 жителей субъекта. Таким образом, общее число заразившихся достигло 454 человек.

Выздоровели за все время 3990 пациентов. Из них 31 человек снят с медицинского контроля после выздоровления за прошедший день.

Стоит отметить, что в течение более месяца (с 26 июня) в Северной Осетии не было ни одного смертельного случая от COVID-19. Общее число смертей составило 67.