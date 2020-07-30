Рязань, 30 июля 2020, 16:12 — REGNUM Ушёл из жизни глава Шиловского муниципального района Рязанской области, председатель Совета муниципальных образований Василий Фомин. Соболезнования семье 30 июля выразил губернатор Николай Любимов.
Глава региона отметил высокие профессиональные качества главы муниципалитета и подчеркнул, что политик «внёс неоценимый личный вклад в развитие экономики и социальной сферы Рязанской области, в повышение благополучия жителей региона и своего родного края — Шиловского района».
Василий Фомин возглавлял Шиловский район на протяжении 33 лет.