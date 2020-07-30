Майкоп, , 16:02 — REGNUM Количество подтвержденным случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее к 10:00 30 июля достигло 2747. За предыдущие сутки в республике инфекция выявлена у 33 человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава.

Выздоровели в Адыгее с начала пандемии 2112 пациентов с COVID-19 (+31 за сутки), или почти 76,9% заразившихся. За прошедшие сутки этот показатель вырос на 0,3%. На лечении в настоящее время в республике находятся 615 человек с подтвержденным диагнозом.

Скончались в Адыгее, по официальным данным 20 человек, заразившиеся коронавирусом. По информации федерального оперативного штаба, меньше случаев летального исхода зафиксировано лишь в 11 субъектах РФ.