Москва, 30 июля 2020, 15:56 — REGNUM Газ, который поступает в Германию из России, будет неизбежно дешевле, чем газ, поставляемый из США, с чем в Вашингтоне никак не могут смириться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова президента Америки Дональда Трампа, который высказался против того, чтобы США защищали ФРГ от России, если Германия платит РФ за энергоносители.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп выразил недоумение по поводу того, что США защищают Германию от РФ, хотя Берлин покупает российские энергоносители.
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