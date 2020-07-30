Москва, , 15:56 — REGNUM Газ, который поступает в Германию из России, будет неизбежно дешевле, чем газ, поставляемый из США, с чем в Вашингтоне никак не могут смириться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал слова президента Америки Дональда Трампа, который высказался против того, чтобы США защищали ФРГ от России, если Германия платит РФ за энергоносители.

«Трамп проговорился в том смысле, что упомянул, что немцы платят за энергоносители не американцам, а русским, — сказал Вассерман. — И платят как раз потому, что русский газ по чисто физическим причинам неизбежно в любом сколько-нибудь обозримом будущем будет на европейском рынке в разы дешевле американского. Тут дело не в чьем-то хитром умысле, а в чисто физических причинах. И их невозможно отменить. И вот с учетом всего этого американцы, естественно, хотят заработать на этом направлении торговли, и Трампу очень обидно видеть, как от США уходят такие деньги».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп выразил недоумение по поводу того, что США защищают Германию от РФ, хотя Берлин покупает российские энергоносители.

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