Владимир, , 15:57 — REGNUM Защитный бокс для транспортировки пациентов с коронавирусом получила 30 июля Владимирская станция скорой медицинской помощи. Спецоборудование закуплено за счёт средств областного бюджета, сообщает региональный оперативный штаб.

Перед началом эксплуатации защитного оборудования сотрудники станции пройдут обучение. После каждого применения транспортировочного изолирующего бокса Lamsystems X-BIO будут проводить его полную санитарную обработку.

«Применение этого оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ», — отметил и.о. главного врача Станции скорой медицинской помощи Владимира Георгий Жуков.

По данным на 30 июля в регионе выявлено 5563 носителей коронавируса, выздоровели 5152 человек, скончались 136 пациентов.