Москва, , 15:57 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев продемонстрировал, что он менеджер высокого государственного уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков. Так он прокомментировал новость о том, что Кобзев выступил с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин.

«На мой взгляд, Кобзев очень четко обозначил экологию. И он подчеркивает, что важна проблема экологической безопасности. Он акцентирует на этом внимание. Хороший знак, что губернатор — это не только про политику, но и про экологию. Это хороший показатель. Я бы отметил этот момент, — сказал Комков. — Он постоянно придерживается лозунга о необходимости разминировать «экологические бомбы». Кобзев четко обозначил, что он грамотный лоббист. В том плане, что он выходит на федеральные органы власти. Это большой плюс. Идет планомерная работа с федеральным центром. И самое главное, что предыдущий губернатор не хотел выносить проблемы во внешний контур, а Кобзев правильно регулирует, и президент это отмечает. Подход должен быть комплексный и плановый. Важно, что это было обозначено по время общения с президентом страны».

Это, как полагает Комков говорит о том, что Кобзев «менеджер высокого государственного уровня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кобзев заявил, что поправка к федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.

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