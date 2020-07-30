Москва, 30 июля 2020, 15:57 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев продемонстрировал, что он менеджер высокого государственного уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 июля заявил член общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Константин Комков. Так он прокомментировал новость о том, что Кобзев выступил с докладом на совещании, которое в режиме видеоконференции провёл президент России Владимир Путин.
Это, как полагает Комков говорит о том, что Кобзев «менеджер высокого государственного уровня».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Кобзев заявил, что поправка к федеральному закону «Об охране озера Байкал», допускающая сплошные рубки, вызвала значительный общественный резонанс и обеспокоенность жителей Иркутской области.
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