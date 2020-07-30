Кемерово, , 15:43 — REGNUM На кемеровской шахте «Берёзовская» произошло массовое заражение коронавирусом. По данным СМИ, диагноз подтвердился у 16 работников.

«28 июля у14 человек идентифицировали РНК возбудителя COVID-19. У одного из заражённых внебольничная пневмония, у шести — ОРВИ. У остальных заболевание протекало в бессимптомной форме, — рассказали изданию «Сибдепо» в областном управлении Роспотребнадзора. — Сегодня, то есть 30 июля, ещё у одного сотрудника шахты «Березовская» выявили новую коронавирусную инфекцию».

Уточняется, что 9 из 16 заражённых — жители Анжеро-Судженска, семеро проживают в Берёзовском.

Ведётся эпидемиологическое расследование.