Москва, , 15:33 — REGNUM Московские врачи анестезиологи-реаниматологи готовы участвовать в программах лояльности авиакомпаний, в частности, в первой совместной «медицинской» программе авиакомпании S7 Airlines и Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), пишет «Медвестник».

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Цель программы — обеспечить более высокий уровень безопасности пассажиров и поддержать медиков. По словам главврача ГКБ № 40 Москвы Дениса Проценка, 90% врачей готовы оказать помощь в полёте, а 86% готовы вступить в корпоративную программу.

В замен Реаниматологам предоставляются: 10%-ная скидка на все рейсы авиакомпании, выбор места в салоне, дополнительное место багажа и возможность прохождения регистрации на стойках бизнес-класса.

Как сообщает ИА REGNUM, формально в России медработникам запрещено в экстренных ситуациях оказывать профессиональную медицинскую помощь на борту самолета.

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