Москва, , 15:31 — REGNUM За первые шесть месяцев 2020 года коррупционеры нанесли материальный ущерб в размере 29,3 млрд рублей. Об этом было заявлено в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры по итогам работы в текущем году, которое провел генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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Отмечается, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 23,7% (в прошлом году он составлял 38,4 млрд рублей).

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«В сфере противодействия коррупции установлено 18,9 тыс. преступлений, что сопоставимо с показателями 2019 года, при этом возросло число лиц, их совершивших», — говорится в сообщении ведомства.

При этом возрос процент возмещения причинённого ущерба — с 45,2% до 57,7% .

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры РФ, в 2019 году в России в среднем на 100 тыс. населения пришлось 21 коррупционное преступление против 20,8 годом ранее. Больше всего таких противоправных деяний было выявлено в Мордовии, Чувашии и на Камчатке.