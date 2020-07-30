Хабаровск, , 15:23 — REGNUM Более 200 тыс. дольщиков в России ждут завершения строительства своих квартир. Об этом сообщил 30 июля руководитель Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев на совещании с участием главы Минстроя РФ Владимира Якушева, которое проходит в Хабаровске по видеосвязи.

Тимофеев отметил, что обманутые дольщики есть в 69 российских регионах, всего таких людей насчитывается более 200 тыс. человек.

Якушев отметил, что решить все проблемы дольщиков удастся лишь при условии объединения федеральных средств и региональных инструментов.

Как сообщало ИА REGNUM, фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был создан в России в 2017 году.

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