Сочи, Краснодарский край, , 15:15 — REGNUM Проверить законность строительства в лесном массиве Бытхи поручил главе Сочи губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщили 30 июля в пресс-службе администрации края.

В администрацию Сочи обратились жители, которые сообщил о вырубке деревьев и ведении строительных работ в лесном массиве микрорайона Бытха. Строительство, как выяснилось позже, началось на участке в пять соток, участок с 1992 года находится в частной собственности. Для подъезда строительной техники незаконно отсыпали гравий через терренкур.

Губернатор поручил главе Сочи разобраться в категориях и предназначении земель, проверить законность строительства и остановить все строительные работы до полного выяснения ситуации. Он также поручил рассмотреть возможность наложения на этот участок режима особо охраняемой природной территории.